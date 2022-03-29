В Ірпені російські окупанти вбили батьків диригента Львівської опери Івана Чередніченка

Це підтвердили волонтери, яким вдалося добратися до їх будинку.

Керівник музичної частини, диригент Львівської національної опери Іван Чередніченко втратив обох батьків унаслідок військового вторгнення російських військ у місто Ірпінь на Київщині.

Спочатку він із сестрою сподівалися знайти поранену матір у госпіталі і написали про це у фейсбуці.

Однак, сьогодні Чередниченко отримав повідомлення, що обох його батьків було вбито.

"Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку та підтримку… Але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники… Тому попередній пост про пошук видаляю... Прошу помолитись за душі невинно убієнних Надії та Володимира", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про звільнення міста від російських окупантів. Водночас там ще будуть тривати зачистки, тому повертатися ірпінцям додому - зарано через продовження обстрілів.

Російські військові атакували місто з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що чергову атаку було відбито, але ворог почав обстрілювати місто з повітря. Станом на минулий тиждень ЗСУ контролювали 80% Ірпеня. 26 березня мер розповідав, що в місті вже кілька днів тривають важкі бої.