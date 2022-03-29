"Україна не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією щодо Росії", - Зеленський

При Офісі президента буде створено групу міжнарожних та українських експертів, які вивчатимуть, на що реально впливають санкції, запроваджені проти Росії за війну проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 33-го дня війни.

Він зазначив, що Україна не може і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією щодо Росії.

"Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів - мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь... Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Росії, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася", - пояснив Зеленський.

Він також згадав про те, що наразі є багато натяків і попереджень про посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю.

"Просто немає слів... Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?", - запитав Зеленський.

Він також зазначив, що дуже важливо, щоб санкційні пакети були дієвими та достатньо серйозними, зважаючи на те, що вже робить Росія проти нашої держави. Якщо ж обмеження будуть слабкими, якщо їх можна буде обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїми життями.

"Тому вже з цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти РФ санкції – на що вони реально впливають. Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський закликає світ щотижня застосовувати нові санкції прти Росії, аж поки в неї не забракне коштів на ведення війни в Україні.