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Росіяни знову завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині

На місце виїхали ДСНС і місцева лабораторія.

Росіяни знову завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині
Архівне фото

Російська армія знову завдала ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це - знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС і місцева лабораторія", - розповів Коваль.

Він наголосив, що повітряна тривога наразі триває і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в неділю Росіся атакувала одне із промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку на Волині. Лише о 08:12 понеділка вдалося локалізувати пожежу, її ліквідація досі триває.

Також учора повідолялося, що нафтобази у Львові та Дубні (Рівненька область), обстріляні російськими ракетами, вщент зруйновані. 

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