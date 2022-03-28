Росіяни знову завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині

На місце виїхали ДСНС і місцева лабораторія.

Російська армія знову завдала ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це - знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС і місцева лабораторія", - розповів Коваль.

Він наголосив, що повітряна тривога наразі триває і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в неділю Росіся атакувала одне із промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку на Волині. Лише о 08:12 понеділка вдалося локалізувати пожежу, її ліквідація досі триває.

Також учора повідолялося, що нафтобази у Львові та Дубні (Рівненька область), обстріляні російськими ракетами, вщент зруйновані.