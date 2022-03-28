Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ відбили три атаки російських військ на сході України

Знищено до 70 окупантів, сім танків, чотири БМП та два безпілотники ворога.

ЗСУ відбили три атаки російських військ на сході України
Архівне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 28 березня, російські окупанти тричі намагались атакувати позиції захисників України на східному напрямку.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці.

Зазначається, що втрати особового складу росіян - до 70 осіб. Також знищено сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

"Наші воїни продовжують утилізацію рашистської техніки та самих орків. Руський "Ванька" та "Петька", боїтесь? Може наступними будете саме ви? Перемога буде за нами! Слава Україні!", - наголосили військові.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області ЗСУ також збили літак та безпілотник росіян.

За минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також