ЗСУ відбили три атаки російських військ на сході України

Знищено до 70 окупантів, сім танків, чотири БМП та два безпілотники ворога.

Сьогодні, 28 березня, російські окупанти тричі намагались атакувати позиції захисників України на східному напрямку.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці.

Зазначається, що втрати особового складу росіян - до 70 осіб. Також знищено сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

"Наші воїни продовжують утилізацію рашистської техніки та самих орків. Руський "Ванька" та "Петька", боїтесь? Може наступними будете саме ви? Перемога буде за нами! Слава Україні!", - наголосили військові.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області ЗСУ також збили літак та безпілотник росіян.

За минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети.