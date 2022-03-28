На Харківщині українські військові знищили літак та безпілотник окупантів

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У Харківській області сьогодні Збройні сили України збили літак та безпілотник росіян.

Про це йдеться на Facebook-сторінці повітряного командування “Схід”.

“На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник”, – йдеться у повідомленні.

О пів на третю пообіді зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак.

Нагадаємо, за минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети.