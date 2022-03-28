Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині українські військові знищили літак та безпілотник окупантів

“На Харківщині традиційно гаряче".

На Харківщині українські військові знищили літак та безпілотник окупантів
Фото: Укрінформ

У Харківській області сьогодні Збройні сили України збили літак та безпілотник росіян.

Про це йдеться на Facebook-сторінці повітряного командування “Схід”.

“На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник”, – йдеться у повідомленні.

О пів на третю пообіді зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак.

Нагадаємо, за минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також