"Зареєструвала законопроєкт про заборону РПЦ", - Совсун

"РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України - нашої сьогодні і наших дітей - завтра", - заявила народна депутатка.

Народна депутатка Інна Совсун (фракція "Голос") зареєструвала в парламенті законопроєкт про заборону Російської православної церкви.

Про це Совсун написала у своєму Facebook.

"Зараз більшість депутатів Верховної Ради мені кажуть — законопроєкт не на часі. Провокуватиме рашистів. Навіть не знаю, як це коментувати. РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України - нашої сьогодні і наших дітей - завтра", - наголосила народна депутатка.

Совсун зауважила, що "керівник РПЦ — патріарх кіріл по суті благословив рашистських військових на війну з Україною ... Представників РПЦ неодноразово ловили на розвідувально-диверсійній діяльності".

"Таких прикладів багато. Розгалужена розвідувально-диверсійна структура РПЦ багато років працювала і продовжує працювати на путіна", - підкреслила народна депутатка.

За даними сайту українського парламенту, законопроєкт передано на розгляд керівництва ВРУ.

Нагадаємо, 25 березня прикордонники затримали біля Харкова шпигунів, які виявилися представниками УПЦ МП. При собі затримані мали російські платіжні картки.

Як свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня, 63% респондентів підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою.