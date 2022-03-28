Через "Дію" зібрали понад 200 мільйонів гривень для ЗСУ, - Федоров

Понад 200 мільйонів гривень перерахували українців для своєї армії через застосунок "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що кошти йдуть у фонд "Повернись живим". За ці гроші для ЗСУ придбали:
- 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі);
- 12 206 бронежилетів;
- 5660 шоломів;
- 73 автомобілі;
- 1317 генераторів для живлення;
- 144 джерела безперебійного живлення;
- 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них;
- 2372 квадрокоптери;
- 11 військових безпілотних авіаційних комплексів;
- 1173 смартфони (для операторів БПЛА);
- 391 мобільний роутер;
- 1365 ноутбуків;
- 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;
- 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;
- 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо).
Нагадаємо, в НБУ повідомили, що перерахували на потреби українських військових майже 13 мільярдів гривень.
З 25 лютого стало можливим переказувати гроші з єПідтримки фонду “Повернись живим”.