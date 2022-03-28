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Через "Дію" зібрали понад 200 мільйонів гривень для ЗСУ, - Федоров

Кошти передають у фонд "Повернись живим".

Через "Дію" зібрали понад 200 мільйонів гривень для ЗСУ, - Федоров
Фото: Макс Требухов

Понад 200 мільйонів гривень перерахували українців для своєї армії через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що кошти йдуть у фонд "Повернись живим". За ці гроші для ЗСУ придбали:

  • 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі);
  • 12 206 бронежилетів;
  • 5660 шоломів;
  • 73 автомобілі;
  • 1317 генераторів для живлення;
  • 144 джерела безперебійного живлення;
  • 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них;
  • 2372 квадрокоптери;
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів;
  • 1173 смартфони (для операторів БПЛА);
  • 391 мобільний роутер;
  • 1365 ноутбуків;
  • 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;
  • 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;
  • 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо).

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що перерахували на потреби українських військових майже 13 мільярдів гривень.

З 25 лютого стало можливим переказувати гроші з єПідтримки фонду “Повернись живим”.

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