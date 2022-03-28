Через "Дію" зібрали понад 200 мільйонів гривень для ЗСУ, - Федоров

Понад 200 мільйонів гривень перерахували українців для своєї армії через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що кошти йдуть у фонд "Повернись живим". За ці гроші для ЗСУ придбали:

3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі);

12 206 бронежилетів;

5660 шоломів;

73 автомобілі;

1317 генераторів для живлення;

144 джерела безперебійного живлення;

11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них;

2372 квадрокоптери;

11 військових безпілотних авіаційних комплексів;

1173 смартфони (для операторів БПЛА);

391 мобільний роутер;

1365 ноутбуків;

426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;

697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;

1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо).

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що перерахували на потреби українських військових майже 13 мільярдів гривень.

З 25 лютого стало можливим переказувати гроші з єПідтримки фонду “Повернись живим”.