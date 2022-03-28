З 30 осіб у його підрозділі після "відрядження" в Україну залишилося живими тільки 9.

СБУ оприлюднила розповідь полоненого окупанта, який 24 лютого він перетнув український державний кордон та вирушив з Криму в напрямку Гуляй-поля.

Затриманий розповів, що частина його товаришів по службі зрозуміло, що є учасниками війни, а не "спецоперації", і захотіла мали відмовитися і вже навіть "бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что войны там нету, надо просто проходить…".

За повідомленням Служби безпеки, підрозділ окупанта розгромили українські захисники, хоч він не був на передовій. З 30 осіб у живих залишилося тільки 9.

Полонений розповів, що у його підрозділі були і строковики. Вони лише за тиждень до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну підписали контракт. Тим, хто відмовлявся це робити, дали 13 років ув'язнення.

"Нас просто кинули. Если бы нормальная армия была, они бы нас вытащили, наши тела увезли отсюда. Но тела наших там на поле у вас лежат", - сказав окупант про дії свого військового керівництва.

В СБУ повідомили - полонений каже, що нікого не вбивав і взагалі не вміє користуватися автоматом. "Але наскільки правдиві його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники ... Безкарним жоден загарбник не залишиться!", - наголосили в Службі безпеки.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що з 1 квітня по всій території РФ починають масову мобілізацію за програмою "БАРС". Щоб її приховати, реалізовуватимуть програму одночасно з плановим призовом на строкову службу. Залучатимуть до бойових дій в Україні російських ув'язнених.