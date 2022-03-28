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За добу ворог більше 40 разів обстріляв житлові будинки Київської області

По Борщагівській та Вишнівській громадах завдали ракетних ударів. 

За добу ворог більше 40 разів обстріляв житлові будинки Київської області
Ілюстративне фото
Фото: Інна Варениця

За неділю російські війська здійснили більше 40 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури Київської області. Найбільших руйнувань зазнали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Найнебезпечнішими напрямками через дії російських військ у області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

У Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах, за словами Павлюка, ситуація контрольована. Ніч пройшла без обстрілів.

У Бориспільському районі на території Золочівської громади впали уламки збитої ворожої ракети на садовий будинок. Жертв немає. 

У Бучанському районі обстріли в Макарівській, Ірпінській, Гостомельській громадах, в селах Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське. По Борщагівській та Вишнівській громадах завдали ракетних ударів. У Бучанській та Немішаївській громадах ворог окопався. Переміщується по Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській. 

У Броварському районі в Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах є ворожа техніка. Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків. Вишгородський район. В Іванківській, Димерської та Поліської громадах Вишгородського району гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. 

Нагадаємо, за вчора Повітряни сили збили чотири ворожі літаки, при цьому три з них – у Київській області. Українські військові та підрозділи територіальної оборони Києва стримують російську армію, яка намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові дороги та населені пункти.

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