У 13 областях навчання в школах - дистанційне, у двох його не можуть продовжити через війну, - Міносвіти

За минулий тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягнула близько 51 тисячі учнів.

На початок третього тижня навчання в школах дистанційну форму використовують у 13 областях України. У двох областях освітній процес наразі не продовжується.

Про це повідомили в Міністерстві освіти України.

"У школах 4 областей частково організовано дистанційний процес або канікули. У 5 областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено. Інформація про одну область відсутня через активні бойові дії в регіоні", - йдеться на сайті МОН.

Очільник міністерства Сергій Шкарлет наголосив, що тимчасово внутрішньо переміщені діти можуть долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

За минулий тиждень кількість таких учнів зросла і наразі становить 51 тисячу.

"Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", а також навчатися у приватних школах, які надають безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах", - зауважили в Міносвіти.

Нагадаємо, 14 березня МОН повідомило, що відновили освітній процес у 13 областях України, ще 4 області через бойові дії навчання призупинили.