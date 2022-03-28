У 13 областях навчання в школах - дистанційне, у двох його не можуть продовжити через війну, - Міносвіти

На початок третього тижня навчання в школах дистанційну форму використовують у 13 областях України. У двох областях освітній процес наразі не продовжується.
Про це повідомили в Міністерстві освіти України.
"У школах 4 областей частково організовано дистанційний процес або канікули. У 5 областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено. Інформація про одну область відсутня через активні бойові дії в регіоні", - йдеться на сайті МОН.
Очільник міністерства Сергій Шкарлет наголосив, що тимчасово внутрішньо переміщені діти можуть долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.
За минулий тиждень кількість таких учнів зросла і наразі становить 51 тисячу.
"Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", а також навчатися у приватних школах, які надають безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах", - зауважили в Міносвіти.
Нагадаємо, 14 березня МОН повідомило, що відновили освітній процес у 13 областях України, ще 4 області через бойові дії навчання призупинили.