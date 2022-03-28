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Генштаб: ворог намагається прорвати оборону Києва

Почалася 33-тя доба російського вторгнення.

Генштаб: ворог намагається прорвати оборону Києва

Українські військові та підрозділи територіальної оборони Києва стримують російську армію, яка намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові дороги та населені пункти.

Про це вранці 28 березня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Станом на ранок 33-го дня героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню сили оборони України продовжують проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, інформують у Генштабі.Оборонні бої тривають в районах Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка.Угруповання українських військ ефективно стримує наступ російського ворога на напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурми російських окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках триває проведення оборонних операцій та виконання інших завдань на окремих оперативних ділянках. Ситуація під контролем і суттєво не змінилася.

На півдні основні зусилля Сил оборони України спрямовані на організацію оборонної діяльності в містах Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв, утримання окремих ділянок морського узбережжя, захист та оборону критична інфраструктура. У окремих районах тривають завдання зі стабілізації та територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках Об'єднані сили України відбили 5 нападів ворога РФ за добу. Українські воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та одну машину. Російський ворог також зазнав жертв. Дані по кількості вказані.

Нагадаємо, у неділю, 27 березня, Повітряні сили ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині.

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