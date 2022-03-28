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У Празі на концерт-марафон підтримки України Let's Save Ukraine прийшли сотні людей, - посольство

У Празі на концерт-марафон підтримки України Let's Save Ukraine прийшли сотні людей, - посольство
Прага. Концерт Let's Save Ukraine
Фото: Фейсбук

Сотні людей зібралися у неділю 27 березня, на Староміській площі у Празі, де пройшов міжнародний благодійний концерт-марафон Let's Save Ukraine – #StopWar. 

Про це повідомляє посольство України в Празі на своїй сторінці в Фейсбук. 

Прага. Концерт Let's Save Ukraine
Прага. Концерт Let's Save Ukraine

Перед трансляцією концерту на підтримку України виступили чеські лідери думок, які закликали міжнародне суспільство посилити санкції проти Росії та підтримати створення над Україною повітряних гуманітарних коридорів, які допоможуть урятувати мирних громадян від бомбардувань.

Прага. Концерт Let's Save Ukraine
Прага. Концерт Let's Save Ukraine

Гімн України для глядачів заспівала українська співачка Уляна Горбачевська. Дебати супроводжувала чеська письменниця Тереза Бучкова, яка також прочитала листа Надії Сухорукова з окупованого Маріуполя.

Прага. Концерт Let's Save Ukraine
Прага. Концерт Let's Save Ukraine

У наступній більш ніж двогодинній трансляції, яку відтворили телеканали з 20 країн Європи та світу, Україну підтримали музиканти, художники, громадянські активісти, лідери думок, актори, спортсмени та волонтери по всьому світу.

Прага. Концерт Let's Save Ukraine
Прага. Концерт Let's Save Ukraine

Нагадаємо, у Відні цього ж дня на благодійний концерт на підтримку України в рамках ініціативи Save Ukraine - прийшли тисячі.

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