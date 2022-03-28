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Україна веде перемовини з Росією, бо шукає миру без затягування, – відеозвернення Зеленського

Мета очевидна – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя. 

Україна веде перемовини з Росією, бо шукає миру без затягування, – відеозвернення Зеленського
Фото: president.gov.ua

Пріорітети України на перемовинах із Росією відомі. Суверенітет та територіальна цілісність не підлягають сумнівам.

Україна вимагає дієвих гарантій безпеки, повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

”Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі”, – зазначив він.

Президент підкреслив, що перемовини відбуваються, бо ми шукаємо миру без затягування. 

"Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат”, – зазначив він.

Президент відзначив, що ЗСУ стримують окупантів, а на частині напрямків – роблять навіть кроки вперед. Глава держави підписав укази про присвоєння звання ”Герой України” ще 15 військовослужбовцям Збройних Сил України, трьом з них – посмертно.

”А також указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців Збройних Сил України та пʼятьох військовослужбовців Управління державної охорони України. Підписувати такі укази – для мене, скажу чесно, велика честь. Вічна памʼять всім нашим героям. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну. Заради нас з вами”, – підсумував він. 

Нагадаємо, сьогодні назвали дати нового раунду перемовин делегацій України та країни-окупантки – 28-30 березня. Очна зустріч пройде в Туреччині, яка неодноразово пропонувала свою територію для переговорів.

До того українська та російська делегації зустрічалися в Білорусі та проводили бесіди в онлайн-режимі. Загалом було пʼять раундів. 

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Глава української держави переконаний: якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни.

18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.

Вимоги про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, про які говорив Путін, наша делегація не обговорює і не планує. 

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