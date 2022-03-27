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Ворог знімає постановочні відео із ”нелюдським ставленням” до полонених, – Залужний

Це робиться для дискредитації ЗСУ. 

Ворог знімає постановочні відео із ”нелюдським ставленням” до полонених, – Залужний
Фото: пресслужба президента

Росія знімає постановочні відео про нелюдське ставлення нібито українських військових до полонених окупантів. Це робиться з метою дискредитації сил оборони, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

”Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам”, – зазначив він.

Сьогодні в Інтернеті поширилось відео де нібито російський полонений розповідає, як його катують. Офіційними джерелами це поширено не було.

Українська влада неодноразово наголошувала, що військові ставляться до полонених відповідно до Женевської конвенції. Про це свідчили й самі полонені окупанти. 

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