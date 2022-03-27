Посол України у Франції та постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко разом з Міністром культури Франції Розелін Башло взяв участь у конференції на тему "Спадщина, музеї, архіви, архітектура: які ризики, який досвід в Європі?"

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Під час свого виступу Вадим Омельченко розповів учасникам конференції про жахливі наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну загалом і для культури та національної культурної спадщини зокрема, повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Зазначається, що Україна також вкотре закликала європейських партнерів:

розширити культурні санкції проти країни-агресора;

виключити російські пропагандистські канали з європейських платформ та застосувати до них відповідні санкції;

припинити рекламну співпрацю європейських компаній з російськими пропагандистськими ресурсами та пов'язаними сторонами, а також припинити рекламні виплати компаніям з РФ;

підтримати мовлення Єдиного українського телеканалу "UAразом".

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Як повідомляли, російські війська знищують в Україні у середньому дві культові споруди кожного дня війни.

За даними міністра культури Олександра Ткаченка, зафіксовано та підтверджено уже понад 100 випадків пошкодження об’єктів культурної спадщини.