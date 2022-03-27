У Борівському одна людина загинула, дві – постраждали, з них – дитина.

Сєвєродонецька громада у неділю, 27 березня, перебуває під щільними обстрілами окупантів. У Борівському одна людина загинула, дві – постраждали, з них одна – дитина.

Фото: Сергій Гайдай

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Пекельний день для прилеглих сіл Сєвєродонецької громади, самого обласного центру, Рубіжного, Лисичанська. Орки гатять по мирних цілий день", – написав він у фейсбуці.

Внаслідок потужних обстрілів пошкоджено близько 12 об’єктів, з них чотири багатоквартирні та п’ять приватних житлових будинків, продовольчий склад у Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Фото: Сергій Гайдай

"Під час обстрілів одна людина загинула в Борівському, що знаходиться приблизно в 15 км від Сєвєродонецька, двоє постраждалих, зокрема дитина", – зазначив голова ОВА.

Гайдай повідомив, що ворожі обстріли спричинили три великі пожежі у Луганській області. Працівники ДСНС врятували та евакуювали шістьох людей.

Обстріли на території Луганської області тривають, підсумував Гайдай.

Як повідомляли, напередодні окупанти вдарили по Лисичанську "Точкою-У" та "Градами", а також обстріляли з міномета власні позиції в Попасній.