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Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл під Черніговом

Марцінків віз гуманітарну допомогу.

Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл під Черніговом
Фото: скріншот

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл на під’їзді до Чернігова, куди доставляли гуманітарну допомогу. Про це він повідомив у відеозверненні.

"Ми були обстріляні. Ворог обстріляв нашу машину. Слава богу, всі живі, декілька наших хлопців поранені", - сказав він та подякував пораненому водієві Андрію.

За словами Марцінківа, обстріл відбувся біля Чернігова 26 березня.

"Обстріл був майже перед самим Черніговом, перед переправою, де був обстріляний фактично журналіст "1+1" Цаплієнко. Ми старались передати спеціальний зв’язок і гуманітарну допомогу", - додав мер Франківська.

Нагадаємо, через зруйнований міст окупантами автомобільний міст в Чернігові немає сполучення з Києвом через що ускладнюється доставлення гуманітарної допомоги в місто, яке увесь час знаходиться під обстрілами. За останню добу в Чернігові зруйновано дві школи та низку цивільних споруд.

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