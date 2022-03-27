Заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО ми не почули, - Никифоров

Багато хто в Україні побачив символізм у цих ударах з боку Росії.

Росія обстріляла Львів, коли президент США Джо Байден перебував з візитом у Польщі. Однак серйозної реакції Заходу все одно не було.

Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє 24 канал.

Він відзначив, що Байден був неподалік кордону з Україною, тому багато хто побачив символізм у цих ударах з боку Росії.

"Це демонстрація того, що зупиняти Росію треба на українській території, бо якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО", – застеріг Никифоров.

Никифоров відзначив, що не побачив особливих реакцій з боку країн НАТО. Байден спочатку заявив, що Путін має піти з посади, але згодом Білий дім виправив його. Мовляв, президент не мав на увазі заклики до повалення путінської влади.

"На жаль, якихось серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули", – констатував речник Зеленського.

Нагадаємо, що 26 березня Росія двічі завдала ракетних ударів по Львову. Перші вибухи були після 16-ї години – через ракетні удари росіян постраждали пʼятеро людей, почалася пожежа на нафтобазі. Близько 19-ї години у Львові пролунали нові вибухи.