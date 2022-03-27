На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО ми не почули, - Никифоров

Багато хто в Україні побачив символізм у цих ударах з боку Росії.

Заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО ми не почули, - Никифоров
Фото: Іван Станиславський

Росія обстріляла Львів, коли президент США Джо Байден перебував з візитом у Польщі. Однак серйозної реакції Заходу все одно не було.

Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє 24 канал

Він відзначив, що Байден був неподалік кордону з Україною, тому багато хто побачив символізм у цих ударах з боку Росії.

"Це демонстрація того, що зупиняти Росію треба на українській території, бо якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО", – застеріг Никифоров.

Никифоров відзначив, що не побачив особливих реакцій з боку країн НАТО. Байден спочатку заявив, що Путін має піти з посади, але згодом Білий дім виправив його. Мовляв, президент не мав на увазі заклики до повалення путінської влади.

"На жаль, якихось серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули", – констатував речник Зеленського.

Нагадаємо, що 26 березня Росія двічі завдала ракетних ударів по Львову. Перші вибухи були після 16-ї години – через ракетні удари росіян постраждали пʼятеро людей, почалася пожежа на нафтобазі. Близько 19-ї години у Львові пролунали нові вибухи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також