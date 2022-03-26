На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
ГоловнаСуспільствоВійна

По Львову завдано ще одного ракетного удару (оновлено)

Завдано значної шкоди. 

По Львову завдано ще одного ракетного удару (оновлено)
Фото: Іван Станіславський

Близько 19 години у Львові пролунали нові вибухи. Попередні були після 16 години – через ракетні удари росіян постраждали пʼятеро людей, почалася пожежа на нафтобазі.

Інформацію про ще один ракетний удар підтвердив мер Андрій Садовий. Голова ОВА Максим Козицький додав, що сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається. 

"Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформацї, фото чи відео до офіційних повідомлень", – закликав Козицький. 

Оновлення 19:29. Внаслідок удару завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали, повідомив Садовий. 

Триває гасіння пожеж. 

Нагадаємо, 18 березня російські війська вдарили по району авіаремотного заводу Львова. Тоді повідомлялося про одного постраждалого. 13 березня вони завдали удару по Яворівському полігону, що неподалік Львова і в 23 кілометрах від кордону з Польщею – країною НАТО.

Від цієї атаки загинули 35 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також