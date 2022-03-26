По Львову завдано ще одного ракетного удару (оновлено)

Близько 19 години у Львові пролунали нові вибухи. Попередні були після 16 години – через ракетні удари росіян постраждали пʼятеро людей, почалася пожежа на нафтобазі.

Інформацію про ще один ракетний удар підтвердив мер Андрій Садовий. Голова ОВА Максим Козицький додав, що сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається.

"Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформацї, фото чи відео до офіційних повідомлень", – закликав Козицький.

Оновлення 19:29. Внаслідок удару завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали, повідомив Садовий.

Триває гасіння пожеж.

Нагадаємо, 18 березня російські війська вдарили по району авіаремотного заводу Львова. Тоді повідомлялося про одного постраждалого. 13 березня вони завдали удару по Яворівському полігону, що неподалік Львова і в 23 кілометрах від кордону з Польщею – країною НАТО.

Від цієї атаки загинули 35 людей.