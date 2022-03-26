Окупанти зруйнували храм Вознесіння Господнього в Київській області

Під час обстрілу Київської області вороги зруйнували храм Вознесіння Господнього, що в селі Лукʼянівка. Це памʼятка дерев'яної архітектури 2-ї половини XIX століття.
Крім того, загинули мирні мешканці, повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, від артилерійських ударів окупаційних військ по селах Тарасівка, Требухів і Шевченкове Броварського району, а також м. Буча загинуло троє та поранено шестеро мирних мешканців.
У Фастівському ворог вдарив по Боярці. Поранено чотирьох мирних мешканців.