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Життя у майже зруйнованому Макарові, або як зараз виглядає селище у Київській області

Більшість будівель вже зруйнована. 

Життя у майже зруйнованому Макарові, або як зараз виглядає селище у Київській області
Фото: facebook/Андрій Нєбитов

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опубліковано відео із Макарова – смт на Київщині, що постійно зазнає ворожого бомбардування. Для відео мешканці розповіли, як справляються з такими складними умовами. 

Селище міського типу Макарів, що знаходиться у Київській області, продовжує страждати від щоденного бомбардування росією. Люди не можуть пересуватися вулицями, тому що в будь-який момент просто біля них може впасти і вибухнути ракета. 

“Я не можу ходить, тому що такі йдуть бомбежки по Макарову… От виходиш зранку, за 200 метрів горить хата, повертаєшся туда, там горить хата", – говорить житель селища. 

Більшість житлових будинків та магазинів вже зруйновано, а у будівлі хлібозаводу дуже сильно пошкоджена електропроводка. На дорогах та городах величезні ями від вибухів, а навколо зруйнованих будинків розкидані уламки скла та меблів. На щастя, 2 церкви залишися цілими: "Це Бог, як кажуть, береже їх", – каже мешканець.  

Новини та свіжу інформацію про події мешканці слухають по радіо. "Я оце слухаю як Маріополь… що 90 % будівель уже немає. І кажуть, що людей не можуть поховати. Це горе", – зазначає місцевий. 

У селищі люди помирають від вибухів просто на вулицях, адже росія бомбить всю територію, незалежно від того, що там знаходиться. 

"По вулиці знайомий йшов, то казав, що дочку його вбили. Вона якраз йшла, а там розрив був на мосту", – розповідає чоловік. 

Хоронити померлих родичів та знайомих немає де, бо кладовище, так само як селище, весь час бомбардується, тому могили жителі роблять на городах біля будинків. 

"У нас тут повно людей похоронено вже на городі… На кладовище нема куди їхати. Там страшно, тому хоронимо на городі", – ділиться мешканець Макарова. 

Проєкт «Український свідок» регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, на пошту materials.uw@gmail.com

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