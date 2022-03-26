Окупанти вдарили по Лисичанську "Точкою-У" та "Градами"

Знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники.

В суботу 26 березня окупанти відкрили вогонь по Лисичанську і Сєвєродонецьку.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та Градами", – йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА наголошує, що непроста ситуація склалася і в Сєвєродонецьку. Там внаслідок обстрілів загорівся продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Окрім того, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги. Травмована одна жінка.

Нагадаємо, що 25 березня окупанти 18 разів обстріляли Луганщину, є загиблі та поранені.

Також війська РФ прицільно стріляли по продуктових складах у Сєвєродонецьку.