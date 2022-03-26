Окупанти мають інформацію про те, де вони розташовані, але не знають, наповнені вони чи ні.

Окупаційні війська РФ прицільно б’ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку – ворог знає, де вони розташовані, та не обізнаний, наповнені вони чи ні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.

“Декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах у Сєвєродонецьку за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака «руського миру» – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають «спецоперацією». Однак гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде. Ми розвозимо продукти харчування та все необхідне по підвалах і бомбосховищах, щоденно евакуюємо людей до безпечних регіонів країни, відновлюємо комунікації, наскільки це можливо”, - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники. Останні доставили напередодні десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, їм також вдалося полагодити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду в місто.

Нагадаємо, в Луганській області відновлює роботу Укрпошта, що дозволяє мешканцям отримувати пенсії.