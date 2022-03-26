Росія планує відправити в Україну війська з Абхазії та Південної Осетії

На думку експертів, нові підкріплення можуть принести російським силам в Україні "тимчасове полегшення", але вони навряд чи змінять хід війни.

Через суттєві втрати особового складу російських військ в Україні РФ почала проводити на окупованих територіях Грузії мобілізацію військових підкріплень для участі в бойових діях в Україні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімного представника Міноборони США.

"Зараз у нас є ознаки того, що вони залучають сили з Грузії", – сказав представник Пентагону, наголосивши, що кількість залучених найманців невідома.

Водночас є інформація, що на військових аванпостах від Грузії до Сирії та Таджикистану розміщені тисячі російських військовослужбовців. Багато з них приписані до мотострілецьких бригад, які експерти вважають боєздатними і готовими до негайного розгортання. Найбільш пристосованими для перекидання вважають війська, розташовані на окупованих територіях Південної Осетії та Абхазії, а також у Вірменії, Сирії та Таджикистані.

У Пентагоні вважають, що зараз Кремль робить ставку на ці сили для продовження наземного наступу, оскільки російські командири в Україні зазнають тяжких втрат. За даними Пентагону, після зіткнення з запеклим опором у містах і їхніх околицях по всій Україні, в РФ залишилося від 85% до 90% її "бойової могутності". Спочатку сили вторгнення налічували близько 150 000 осіб особового складу. На початку цього тижня представники НАТО підрахували, що за 4 тижні війні було вбито близько 15 000 російських військових. При цьому в Росії називають набагато меншу цифру втрат – Міноборони РФ заявило про 1351 загиблого за місяць.

Військові експерти вважають, що нові підкріплення можуть принести російським силам в Україні "тимчасове полегшення", але вони навряд чи змінять перебіг війни. Експерти наголошують, що Росія не може передислокувати значну кількість іноземних військ, не створюючи вразливості в інших гарячих точках.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, РФ має проблеми з комплектацією війська якісним персоналом і робочою технікою.