Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг

26 березня о 10.00 ранку окупаційні війська збираються провести на центральній площі Мелітополя проплачений мітинг нібито на підтримку окупаційного режиму. Про це повідомляє запорізька ОВА з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, за участь в мітингу обіцяють заплатити 1200 російських рублів (близько 350 грн). Від учасників вимагатимуть тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери". Ці дані СБУ отримала із перехоплень телефонних розмов загарбників.

З розмов також стало відомо, що Токмак планують із 4 квітня перевести на російські рублі при розрахунках за будь-який товар у місті (готівковий та безготівковий), а фермерів Запорізької області намагаються підкупити постачанням добрив, палива та інших матеріалів для посівних робіт із тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти у Мелітополі блокують видачу гуманітарної допомоги для мешканців. За повідомленням мера міста, ймовірно, окупанти збирались викрасти частину гуманітарної допомоги, аби продавати її за гроші. Решту планували віддати російським військовим та їх прихильникам.