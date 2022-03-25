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Валентина Попелюх, вдова Василя Стуса, померла

Їй було 83 роки.

Валентина Попелюх, вдова Василя Стуса, померла

Пішла з життя вдова Василя Стуса Валентина Попелюх. Про це повідомила її невістка Тетяна Стус. 

"Велична, могутня Душа тепер розпросторюється над Світом. Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої..." - йдеться у повідомленні.

Валентині Попелюх було 83 роки. Вона пережила Василя Стуса на 36 років. 

Вона народилася 19 червня 1938. Вийшла заміж за Василя Стуса у 1965 році. Народила сина Дмитра у 1966 році. Працювала інженеркою на авіабудівельному заводі Антонова.

Як повідомляє видання Читомо, Валентина Попелюх, разом із сином Дмитром, вона відповідала за передачу більшості рукописів Василя Стуса до Інституту літератури ім. Шевченка після здобуття незалежності України.

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