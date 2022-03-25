За тиждень гуманітарними коридорами з окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей

Зокрема гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя Україна евакуювала більше 26 тисяч маріупольців.

За тиждень гуманітарними коридорами з тимчасово окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей. Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зокрема:

з Маріуполя до Запоріжжя евакуювали більше 26 тисяч маріупольців;

з Запорізької області евакуювали 699 людей;

з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Кремінної евакуювали 972 людини;

з Київської області вивезли більше девʼяти тисяч людей.

Крім того Ірина Верещук закликала припинити маніпуляції стосовно стіорення гуманітарного коридору з Чернігова.

"Якщо ми публічно про це не звітуємо, це не означає, що нічого не робимо. Навпаки. Це питання безпеки наших людей. Після того, як в останні дні про це почали публічно дуже багато говорити окупанти просто взірвали міст в Чернігові і почали обстрілювати прокладену понтонну переправу", - заявила Верещук.