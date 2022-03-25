За тиждень гуманітарними коридорами з окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей

За тиждень гуманітарними коридорами з тимчасово окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей. Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Зокрема:
- з Маріуполя до Запоріжжя евакуювали більше 26 тисяч маріупольців;
- з Запорізької області евакуювали 699 людей;
- з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Кремінної евакуювали 972 людини;
- з Київської області вивезли більше девʼяти тисяч людей.
Крім того Ірина Верещук закликала припинити маніпуляції стосовно стіорення гуманітарного коридору з Чернігова.
"Якщо ми публічно про це не звітуємо, це не означає, що нічого не робимо. Навпаки. Це питання безпеки наших людей. Після того, як в останні дні про це почали публічно дуже багато говорити окупанти просто взірвали міст в Чернігові і почали обстрілювати прокладену понтонну переправу", - заявила Верещук.
Надаємо, що російські окупанти від початку війни в Україні взяли в полон 14 міських голів.