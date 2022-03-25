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За тиждень гуманітарними коридорами з окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей

Зокрема гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя Україна евакуювала більше 26 тисяч маріупольців.

За тиждень гуманітарними коридорами з окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей
Фото: ОПУ

За тиждень гуманітарними коридорами з тимчасово окупованих міст виїхало більше 37 тисяч людей. Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

Зокрема:

  • з Маріуполя до Запоріжжя евакуювали більше 26 тисяч маріупольців;
  • з Запорізької області евакуювали 699 людей;
  • з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Кремінної евакуювали 972 людини;
  • з Київської області вивезли більше девʼяти тисяч людей. 

Крім того Ірина Верещук закликала припинити маніпуляції стосовно стіорення гуманітарного коридору з Чернігова. 

"Якщо ми публічно про це не звітуємо, це не означає, що нічого не робимо. Навпаки. Це питання безпеки наших людей. Після того, як в останні дні про це почали публічно дуже багато говорити окупанти просто взірвали міст в Чернігові і почали обстрілювати прокладену понтонну переправу", - заявила Верещук.

Надаємо, що російські окупанти від початку війни в Україні взяли в полон 14 міських голів. 

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