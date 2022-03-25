​Якщо росіяни візьмуть Маріуполь, то можуть заявити, що досягли "денацифікації", – експерт

Експерт аналітичного центру ВМС США Майкл Кофман прокоментував сьогоднішню промову начальника головного оперативного управління російського Генштабу Сергія Рудського, який сказав, що головної мети Росії – "звільнити Донбас", досягнуто – і можна повертатися назад.

Про це Кофман написав у твіттері 25 березня.

"У мене була гіпотеза, що мінімальні цілі Москви на цей момент можуть бути: щоб хоч щось врятувати і оголосити перемогу, треба спробувати взяти весь Донбас, шукати якогось політичного врегулювання, а потім розвернутися і сказати, що вся ця операція була розпочата саме для порятунку. І оголосити перемогу", – зазначає Кофман.

"Я додав би: якщо вони візьмуть Маріуполь, то також можуть заявити, що досягли "денацифікації", оскільки база "Азова" часто виставляється як доказ нацистського впливу тощо. Принаймні можна собі уявити, як ця історія може бути доведена до успіху в розповідях для вітчизняної аудиторії", – каже експерт.

Майкл Кофман наголошує, що це лише припущення.

"Але я був би обережний із дзеркальними відповідями. Певною мірою це передбачає, що Путін розуміє військову ситуацію, дивиться на неї песимістично і усвідомлює межі можливого застосування сили за поганої ефективності військових дій", – зазначає він.

П’ять днів тому Міноборони РФ висунуло ультиматум захисникам Маріуполя. Росія пропонувала українським військовим залишити місто без зброї та обіцяла натомість відкрити гуманітарні коридори "як у східному, так і в західному напрямках".

Українські війська залишилися в оточеному ворогом місті.