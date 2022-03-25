Генштаб ЗСУ: Росія перегруповує війська, щоб відновлювати наступ, але успіху не має

Упродовж цієї доби Росія продовжила проводити перегрупування своїх військ, щоб наростити ударні угруповання і відновити наступальні дії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має", - підкреслили в Генеральному штабі.

Окупанти працюють над відновленням боєздатності своїх підрозділів, поповняють боєприпаси і паливно-мастильні матеріали, щоб забезпечити готовність до наступальних дій.

ЗСУ продовжують вести оборонну операцію у визначених районах, проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони, додали в штабі.

"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі", - повідомило командування ЗСУ.

Також продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення ним міжнародного гуманітарного права і норм щодо гуманного ставлення під час війни.

Окупанти на тимчасово зайнятих територіях України продовжують тероризувати місцеве населення. Агресор здійснює примусове вивезення людей на територію РФ.

Також із метою залякування мирних жителів загарбники хаотично обстрілюють населені пункти, а в людей вилучають автомобільну техніку та особисті речі.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що українські захисники утримують Чернігів та стримують просування противника у напрямку на Київ.

Станом на 25 березня втрати окупантів склали близько 16100 осіб, 561 танк і 115 літаків.