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На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів

Правоохоронці закликали населення не зберігати вдома небезпечні знахідки, щоб не наражати себе і рідних на небезпеку.

На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Фото: Поліція Полтавської області

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці вилучили в жителів Полтавської області чимало техніки і зброї, яку люди незаконно зберігали вдома.

Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За інформацією очільника обласної поліції Євгена Рогачова, вдалося вилучити:

  • 11 танків
  • 2 бронеавтомобілі, 
  • 8 кулеметів, 
  • 9 автоматів, 
  • 5 гвинтівок, 
  • 10 пістолетів, 
  • близько 4000 патронів різного калібру, 
  • 14 гранат 
  • близько 200 одиниць інших боєприпасів.

"Розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

В поліції закликали при виявленні військової техніки, боєприпасів, зброї чи інших небезпечних предметів повідомляти правоохоронні органи. Знахідки передадуть українським силам оборони для боротьби з російським агресором.

"Зберігаючи вдома вибухонебезпечні предмети та зброю ви не лише порушуєте закон, а й наражаєте на велику небезпеку себе, своїх дітей, рідних, друзів та знайомих. Бережіть себе. Будьте пильними. Співпрацюйте з Нацполіцією, Збройними силами України та теробороною задля безпеки наших громадян та перемоги України над ворогом!", - наголосили в поліції Полтавської області.

Нагадаємо, з житлових районів Миколаєва співробітники ДСНС за день вивезли 14 боєприпасів, серед яких - фугасні авіабомби, касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.

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