На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці вилучили в жителів Полтавської області чимало техніки і зброї, яку люди незаконно зберігали вдома.
Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За інформацією очільника обласної поліції Євгена Рогачова, вдалося вилучити:
- 11 танків,
- 2 бронеавтомобілі,
- 8 кулеметів,
- 9 автоматів,
- 5 гвинтівок,
- 10 пістолетів,
- близько 4000 патронів різного калібру,
- 14 гранат
- близько 200 одиниць інших боєприпасів.
"Розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.
В поліції закликали при виявленні військової техніки, боєприпасів, зброї чи інших небезпечних предметів повідомляти правоохоронні органи. Знахідки передадуть українським силам оборони для боротьби з російським агресором.
"Зберігаючи вдома вибухонебезпечні предмети та зброю ви не лише порушуєте закон, а й наражаєте на велику небезпеку себе, своїх дітей, рідних, друзів та знайомих. Бережіть себе. Будьте пильними. Співпрацюйте з Нацполіцією, Збройними силами України та теробороною задля безпеки наших громадян та перемоги України над ворогом!", - наголосили в поліції Полтавської області.
Нагадаємо, з житлових районів Миколаєва співробітники ДСНС за день вивезли 14 боєприпасів, серед яких - фугасні авіабомби, касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.