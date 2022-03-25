“Ніколи не міг подумати, що стільки людей влізає влізає в один вагон”. Історії українських залізничників

Для евакуації Укрзалізниця використовує увесь рухомий склад. Цю роботу організовують не лише публічні персони, а й працівники на місцях: провідники та начальники поїздів, машиністи та колійники, працівники станцій, чергові та диспетчери. Їх робота зараз на вагу золота, вони працюють за ненормованим графіком і заїжджають додому тільки помитися. Про них мало говорять, але ми багато чим їм завдячуємо.

Переповнені евакуаційні поїзди , заповнені біженцями вокзали - лише за офіційними даними, залізницею вивезли з небезпечних зон 2,7 млн жінок та дітей. З них 387 тисяч – за кордон.

Андрій Рогожніков, начальник поїзда №11\12 - Київ-Новоолексіївка

Фото: надано автором

24 лютого ми приїхали в Новоолексіївку за розкладом. Машиністи виконали роботу та пішли спати, а я приблизно о 13 годині пішов до чергової по станції через міст над коліями.

Піднявся на міст, бачу САУшки та танк. Звоню штабісту (провідник, який працює у штабному вагоні разом з начальником поїзда – LB.ua), кричу: “Піднімайте машиністів і уйобуйте”.

Поки добігаю до поїзда, дізнаюся, що провідники всі на місці, а машиністи, коли почули шум, самі прокинулись та побігли до локомотива. Ми поїхали. Нам дуже пощастило, що росіяни не почали стріляти по поїзду.

Зараз ми працюємо на евакуаційному поїзді. З часом стало трохи легше - посадка у вагони стала більш впорядкована, нам допомагають поліція і тероборона. Зараз ми навіть приблизно можемо порахувати, скільки пасажирів їде у нашому поїзді. Виявилося, що залізниця стала тим шляхом для порятунку десяткам тисяч українців.

Юлія Нужнова, начальниця приміського вокзалу “Київ-Пасажирський”

Фото: надано автором

Про війну я дізналася о 5 ранку, коли почалися вибухи. Одразу одягнулася та поїхала на вокзал до своїх працівників.

До нас часто приходили пасажири, яких треба заспокоїти, яким треба залишити речі, бо вони з ним не влазять у поїзд. Велика частина моїх працівників не змогла і вже тим паче не може фізично доїхати до роботи, тому кожний, хто зараз на вокзалі, працює за двох-трьох осіб. Працюємо в режимі: щось поїли, пішли допомагати та координувати пасажирів, прийшли в кабінет, трохи поїли і далі працюємо. Спимо пару годин вночі. Самі собі облаштували міні-їдальню, ходимо купуємо продукти і готуємо там же. Наприклад, мій диктор живе в кабінеті безвилазно сьомий день і працює в режимі 24/7.

Олександр Барильник, провідник евакуаційного поїзда Харків-Ужгород

Фото: надано автором

23 лютого ввечері ми прийняли вагони, розтопили пічку і почали чергувати на вагонах. В 5 ранку прокинулись від сильної вібрації, але спершу подумали, що це салют. Вийшли на вулицю, хлопки були, потім почули свист літаків. І тут в голові: “Це війна!”

Через трохи часу нас вчеплюють до локомотива і ми їдемо в Лисичанськ на евакуацію жителів. Під час евакуації набагато важче працювати: ми не знаємо, де ми будемо зупинятися, у нас замість 40 людей у вагоні – 200. У нас можуть переставати працювати вакуумні туалети, тому що вони забиваються. Пасажири змушені ходити через два-три вагони до туалетів у плацкарті. Всі люди нервові, частина починає поводити себе неадекватно, але вчасно виходить це гасити. Важко дивитися на дітей, які змушені спати в коридорах на простирадлі, і яким фізично важко дійти в туалет. Ти наче і хочеш чимось допомогти їм, але не можеш.

Я з Харкова, у мене батьки тут, і я їду і думаю: як там вони? Чи все добре? І розумію, що їм також зараз нічим не можу допомогти.

Зараз ми працюємо так: один провідник на два вагони. Це важко і морально і фізично. Але - працюємо.

Наталія Рудик, заступник начальника станції Дубно

Фото: надано автором

Про війну дізналась від знайомого військового, коли їхала на роботу. Одразу по прибуттю почала працювати, організовувати подачу та відправку поїздів. Більша частина поїздів – це поїзди, які їдуть вже не сталим графіком, потрібно їх правильно організувати, провезти. Роботи збільшилося в декілька разів, а от працівників – ні. Скажу більше, частина працівників поїхала за кордон, як тільки випала така можливість. Я так не можу.

Дуже страшно під час повітряної тривоги. Я своїх підлеглих відправляю у сховище, а сама залишаюсь працювати. Після початку війни я лише один раз була вдома весь день через погане самопочуття, при тому координувала роботу станції. Робочий день у мене тепер починається о 5 ранку і закінчується вночі, коли замовкає телефон, і я вирубаюся.

Олександр Буш, провідник евакуаційного поїзда Запоріжжя-Львів

Фото: надано автором

25 лютого наш поїзд переформатували в евакуаційний для вивозу пасажирів з Запоріжжя до Львова. Перші рейси були пекельні, посадка відбувалась хаотично, люди були налякані, усі хотіли виїхати. Істерики, крики, чіпляння за поручні.

Кількість людей у вагоні було по принципу “скільки влізло”. Ніколи не міг подумати, що така кількість людей може влізти в один вагон.

Поступово ми з працівниками вокзалу Запоріжжя пробували упорядкувати посадку людей, хоча спершу у нас це не зовсім виходило, але ми змогли. З кінцевих точок поїзди курсували забиті, але ж були і проміжні станції, на яких люди також пробували сісти до вагонів.

Пасажири їхали скрізь – у проходах, по четверо на нижній полці, по двоє на верхній, по одній людині на третій. Були заповнені проходи, тамбури були заповнені настільки, що нам навіть було незручно відкривати двері. Моя бригада вивезла тисячі людей у безпечне місце, але знали б ви, як це було важко.

Деякі залізничників пішли воювати. Хтось в ТРО, хтось у ЗСУ.

Андрій К., ревізор на залізниці

Фото: надано автором

Я живу в Конотопі. 24 лютого прокинувся о 5 ранку від далеких вибухів. Вибіг на балкон, прислухатися, чи не наснилося. Ні, не наснилось.

Почав збиратися. Мене набрали з військової частини і я погнав туди. По прибуттю в частину отримав завдання, яке і виконую до цього часу. Приймаємо участь у обороні Сум.

На початку агресії Росії на до нас підʼїхала невелика колона. З машини вилазить якийсь хрін і питає "Пацаны, как праехать в аэропорт?" І наші розуміють, що це заблукавші орки. Лунає команда: "Червоні нашивки!" і наші відкривають вогонь на ураження. Поклали всіх, деяку техніку попалили, а деяка успішно перейшла на нашу сторону і підсилила оборону Сум.

Найбільше щемить в грудях, коли цивільне населення нас підтримує. В першу ніч ми були на охороні об’єкту, і тут бачимо - до нас йдуть місцеві жителі з чаєм, бутербродами. Старенький дідусь, якому раніше сусіди допомагали, приніс нам гарячого супу. У частини моїх побратимів сльози навернулись. Це дуже мило.

І після цього ми бачимо, як росіяни знищують цивільне населення літаками. Не пробачимо їм.