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За місяць війни загинули 54 співробітники "Укрзалізниці", троє - у полоні

Ще 64-х поранено.

За місяць війни загинули 54 співробітники "Укрзалізниці", троє - у полоні
Фото: Укрзалізниця

За місяць війни загинуло 54 співробітники "Укрзалізниці". Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин, пише УНІАН.

"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників", - зазначив він.

За словами Камишина, ще 64 залізничники отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"І ще троє знаходяться в полоні. І це найважча для мене сторона війни", - додав голова "УЗ".

Нагадаємо, 24 березня під обстріл під Васильковом (Київщина) потрапив евакуаційний потяг, що їхав до Івано-Франківська.  В Очеретиному Донецької області та Павлограді Дніпропетровської області обстріляли залізничні станції. В Павлограді будівля станції повністю зруйнована, постраждали колії та залізничне полотно.

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