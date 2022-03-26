За місяць війни загинули 54 співробітники "Укрзалізниці", троє - у полоні

За місяць війни загинуло 54 співробітники "Укрзалізниці". Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин, пише УНІАН.

"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників", - зазначив він.

За словами Камишина, ще 64 залізничники отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"І ще троє знаходяться в полоні. І це найважча для мене сторона війни", - додав голова "УЗ".

Нагадаємо, 24 березня під обстріл під Васильковом (Київщина) потрапив евакуаційний потяг, що їхав до Івано-Франківська. В Очеретиному Донецької області та Павлограді Дніпропетровської області обстріляли залізничні станції. В Павлограді будівля станції повністю зруйнована, постраждали колії та залізничне полотно.