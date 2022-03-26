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"Охтирка зазнає серйозних втрат": вдень місто обстріляли

На Сумщині тривають активні бої.

"Охтирка зазнає серйозних втрат": вдень місто обстріляли
архівне фото
Фото: Дмитро Живицький

На Сумщині тривають активні бої - ворог знову бомбардував місто Охтирка. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у відеозверненні.

"Ситуація лишається напруженою. Надалі продовжуються бої. Це Конотопський район – активна фаза… це Охтирський район, це Сумський район…Продовжуються обстріли, на жаль, передмість і міста Суми. ...Вдень було здійснено бомбардування міста Охтирка, знову великий вибух, знову бомба і великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат", - заявив голова ОВА.

Він також зазначив, що під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід, є ризик відключення нових абонентів від газопостачання. Також є люди, які залишаються без електроенергії і зв'язку.

Нагадаємо, раніше Дмитро Живицький назвав Тростянець "найгарячішою точкою" Сумської області.

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