У вечірньому зверненні до громадян України президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня в різних напрямках життя в умовах війни. Відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі офісу президента.

"Є важливі новини від наших урядовців. Перше. Вони вже розпочали виплати пенсій за квітень, зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта буде розводити готівку. Завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватись і в інших областях східної та центральної частини України. Днями ж хвиля виплат охопить всю державу. Це один з пріоритетів зараз для нас. Українська держава виконувала і буде виконувати усі зобов'язання перед нашими громадянами, перед нашими пенсіонерами", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що за програмою єПідтримка для людей, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено більше 20 млрд гривень. Для тих, хто був змушений покинути дім, Кабмін готує додаткові заходи з підтримки.

"Урядовці готують нову програму підтримку для наших переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання швидко виділити землю для тимчасового житла переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити: це тимчасове житло. Після того, як ми встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави, але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще цей дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо, люди свої, країна своя. Усі деталі цієї програми підтримки представить прем'єрміністр України Денис Шмигаль", - сказав Зеленський.

Крім того, президент привітав Службу безпеки України із річницею заснування, перерахував досягнення та втрати України на полях бою, підсумував роботу гуманітарних коридорів та подякував журналістським колективам, які ведуть національний телевізійний марафон.