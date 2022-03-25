На Донеччині від російських обстрілів загинула дитина, - Кириленко

Уточнено інформацію щодо загиблих і поранених у Маріуполі та інших населених пунктах області.

У с. Максимільянівка, що в Мар'їнському районі Донеччини, в результаті обстрілів мирного населення загинула дитина.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі. Весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 людей дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Він додав, що в Авдіївці є двоє поранених, серед них одна дитина. Ще є один поранений у Мар’їнці.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, напередодні Кириленко повідомив, що станом на 24 березня на Донеччині від початку широкомасштабного вторгнення окупанти вбили 125 людей, ще 504 поранено. У ці втрати не входять дані про загиблих у Маріуполі та Волновасі.