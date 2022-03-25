Митники передадуть ЗСУ рентгенапарат, який виявляє дефекти військової техніки і боєприпасів

Його конфіскували ще торік у громадянина Росії, який намагався провезти техніку через кордон і вдався до афери з подвійним пакетом документів.

Закарпатська митниця передає для Збройних сил України потужний рентгенівський апарат, який здатний виявляти дефекти військової техніки та боєприпасів.

Про це повідомили в Державній митній службі.

Рентгенапарат конфіскували ще торік у громадянина Росії. Чоловік намагався провезти техніку через українсько-словацький кордон, використовуючи аферу з подвійним пакетом документів.

"Під час проходження митних процедур в інспекторів виникли сумніви щодо автентичності наданих товаросупровідних документів на товар «рентгенівський апарат XRG 320/26 в комплекті, італійського виробництва». При перевірці кабіни вантажівки увагу митників привернув конверт, в якому знаходився ще один пакет документів, де вказано іншу інформацію про одержувача та вартість товару", - повідомили в ДМС.

Словацькі митники, до яких звернулася українська сторона, підтвердили справжність другого пакету документів.

Справу передали до суду, і він виніс рішення конфіскувати вилучений рентгенівський апарат та передати на користь держави.

Нині Закарпатська військова адміністрація погодила передати техніку для ЗСУ.

Нагадаємо, на початку березня Держмитслужба прозвітувала, що передали українським бійцям митниці. Зі складів відправили автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи тощо.