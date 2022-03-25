Прикордонники затримали біля Харкова шпигунів, які виявилися представниками УПЦ МП

При собі затримані мали російські платіжні картки.

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Співробітники Державної прикордонної служби затримали біля Харкова автомобіль із трьома пасажирами, які виявилися шпигунами.

Про це повідомили в ДПСУ.

Транспортний засіб зупинили, щоб перевірити документи пасажирів. Затримані - представники УПЦ МП, один із них - уродженець Бєлгородської області РФ.

"Проповідники "руского міра" почали пояснювати своє пересування начебто необхідністю доставки хліба. А от про наявність російських платіжних карток "красномовно" промовчали", - повідомили прикордонники.

Затриманих передали правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав вірян і духовенство, "які поки що перебувають в підлеглості московському патріархату - єднатися в Помісній Православній церкві України".