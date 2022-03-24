Епіфаній: ​"Нам випало завершити боротьбу проти російської імперської тиранії, розпочату понад століття тому"

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців, які вже місяць чинять опір російським загарбникам.

Повний текст звернення опубліковано на сайті ПЦУ.

"Вже місяць триває наш успішний спротив відкритій російській агресії. Але насправді нам випало завершити боротьбу проти російської імперської тиранії, розпочату ще понад століття тому. Ми довершуємо справу, розпочату ще тоді – творимо Україну, вільну від кайданів Московії. Кайданів ідеологічних, кайданів політичних, кайданів релігійних. Любов і правда розривають кайдани рабства. «Пізнаєте істину, і істина визволить вас» (Ін. 8:32) – говорить Спаситель своїм ученикам і всьому людству, закликаючи жити і діяти за правдою", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що протягом як цього місяця відкритої агресії, так і всіх попередніх восьми років неоголошеної війни Росії проти України ПЦУ постійно наголошувала, що на боці нашого народу і нашої держави - правда.

"А там, де правда, там Господь. А де Господь – там перемога!", - сказав митрополит.

Епіфаній додав, що українці вірять в перемогу і наближають її своєю згуртованістю, взаємною підтримкою та жертовністю, яка виявляється в захисті держави зі зброєю в руках та в служінні ближнім.

"Наближаємо перемогу також гарячою молитвою, яка щодня, щогодини, лине в наших храмах, лине від сотень тисяч і мільйонів сердець до Бога і святих угодників. Ця молитва – за українське військо і нашу державу, за тих, хто страждає від обстрілів російських душогубів, за біженців. Наша молитва – за перемогу і справедливий мир для України. Наша молитва – за вічний спокій у Царстві Небесному душ українських воїнів та мирних мешканців, життя яких забрали російські вбивці", - зазначив митрополит.

Він також повторив заклик Священного Синоду до братів і сестер, які поки що перебувають в підлеглості московському патріархату - єднатися в Помісній Православній Церкві України!

"Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову – ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю «русского міра». Цією відповіддю є ваші обстріляні, спалені, знищені храми. Цією відповіддю є мовчання Кирила на злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в десятках інших міст та сіл України", - наголосив Епіфаній.

Він нагадав, що наразі вже десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній закликав патріарха РПЦ Кирила забрати тіла загиблих російських військових з України.