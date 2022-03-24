У РФ заблокували сайт українського розробника ігор S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнагляд заблокував на території Росії сайт компанії GSC Game World - розробника ігор S.T.A.L.K.E.R та "Козаки".

Про це повідомляє проєкт "Роскомсвобода".

Причиною блокування називається вимога російської прокуратури від 24 лютого. Ймовірно, клопотання було відкрито через звернення компанії, опубліковану на головній сторінці сайту. У ньому GSC Game World говорять про те, що Росія розв'язала війну проти України та просять підтримати Збройні сили України.

На підставі цієї вимоги в РФ було заблоковано десятки сайтів, зокрема - умовно опозиційнх ЗМІ.

За даними "Роскомсвободи", доступ до сайту gsc-game.com обмежений з 16 березня.

GSC Game World - українська компанія зі штаб-квартирою у Києві. Після початку Росією повномасштабної війни в Україні вона заявила, що припиняє продавати свою продукцію користувачам в країні-агресорці.

Нагалдаємо, раніше в дебютному трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифровані уривки з поеми Тараса Шевченка "Катерина". Перший офіційний ролик студія GSC Game World презентувала на трансляції Xbox Game Showcase. У нього не потрапили ігрові епізоди, а лише атмосферні локації Зони, тому геймери почали шукати деталі в кожному кадрі.

Так, наприкінці ролика в кадрі показана колба під назвою "Жовтий-11", на якій написано дрібним шрифтом уривок з поеми "Катерина":

"Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила."

Уривок розташований у нижній частині колби. Щоб прочитати його, треба було перевернути та віддзеркалити зображення.

У 2017 році відома платформа цифрової дистрибуції ігор Steam розширила список підтримуваних валют і додала в нього українську гривню.