США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу

Джо Байден: «Я знаю, що відмова від російського газу дорого коштуватиме Європі, але це не тільки правильно з морального погляду, це ще й укріпить наші стратегічні позиції».

Президент США Джозеф Байден оголосив про нову ініціативу, спрямовану на те, щоб позбавити Росію доходів від продажу енергоносіїв.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи в Брюсселі разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Джо Байден сказав, що Росія використовує свої постачання нафти і газу, щоб «примушувати і маніпулювати своїми сусідами». За його словами, США допоможуть Європі зменшити її залежність від російських нафти і газу і забезпечать континенту достатні запаси енергоносіїв на наступні дві зими.

«Потрібен деякий час, щоб налаштувати ланцюжки постачання газу та інфраструктуру, тому нам доведеться переконатися, що сім’ї в Європі зможуть пережити цю зиму та наступну, поки ми будуємо», – сказав Байден.

Байден і фон дер Ляєн оголосили про створення спільної оперативної групи, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу. Група під головуванням представників Білого дому та Європейської комісії шукає альтернативні джерела скрапленого газу та працює над зниженням попиту на природний газ у майбутньому.

«Я знаю, що відмова від російського газу дорого коштуватиме Європі, але це не тільки правильно з морального погляду, це ще й укріпить наші стратегічні позиції», – сказав він.

Сполучені Штати працюватимуть над постачанням у Європу щонайменше 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу 2022 року в партнерстві з іншими країнами, заявив Білий дім.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. За його словами, після таких злочинних дій торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

«США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитися від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та всіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас», – пообіцяв Борис Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії.