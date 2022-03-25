Суд Неаполя відпустив затриманого в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука

Суд італійського міста Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення українського режисера Євгена Лавренчука. У грудні 2021 року Лавренчука незаконно затримали за запитом путінскої Росії про екстрадицію.

Суд визнав звинувачення проти Лавренчука зі сторони РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними, повідомила уповноважена із прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

Суд Неаполя виніс рішення про звільнення громадянина України Євгена Лавренчука, незаконно затриманого в Неаполі в грудні 2021 року на запит Росії про його екстрадицію, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування - політичними, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", – розповіла Денісова.

Суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

"Моя локальна перемога! Я вільний, остаточно", – прокоментував своє звільнення Євген Лавренчук. Він подякував усім, завдяки чиїм зусиллям вдалося його врятувати.

"Нехай моя перемога стане маленькою цеглинкою у перемозі України!", – підсумував український режисер.

Український театральний режисер та колишній головний режисер Одеського театру опери та балету Євген Лавренчук утримувався у СІЗО Неаполі у зв’язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. Росія закидає Лавренчуку фінансові порушення, які він начебто скоїв на території країни. Згідно з рішенням російського суду у липні 2020 року Лавренчука звинувачують у фінансових зловживаннях у Росії вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника "Польського театру в Москві".

13 грудня 2021 року Лавренчук на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що починає працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 грудня він вилетів із Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали на летовищі на запит російської сторони про екстрадицію.

21 січня стало відомо, що митця перевели з італійського слідчого ізолятора під домашній арешт.

Євген Лавренчук – український театральний режисер.У 16-річному віці він поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проєкти у різних театрах.Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за постановку опери "Травіата" Джузеппе Верді.