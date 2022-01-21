Затриманого в Італії на запит Росії режисера Лавренчука відпустили під домашній арешт

Затриманого в Італії на запит Росії українського режисера Євгена Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт. Про це вранці 21 січня його мати Ірина Лавренчук.

"Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців" – написала Ірина Лавренчук у групі Free Eugene Lavrenchuk у фейсбуці.

Вона розповіла, що пізно вночі змогла коротко поспілкуватися із сином. За словами пані Ірини, Євген перебуває у бадьорому настрої, стан здоровʼя нормальний. Він просить передати всім величезну подяку за підтримку.

Вона також попросила "всіх не писати йому зараз нічого, він має обмеження у звʼязку та спілкуванні, бо ведеться слідство".

На початку січня стало відомо, що український театральний режисер та колишній головний режисер Одеського театру опери та балету Євген Лавренчук утримується в СІЗО Неаполі у зв’язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. Росія закидає Лавренчуку фінансові порушення, які він начебто скоїв на території країни. Згідно з рішенням російського суду у липні 2020 року Лавренчука звинувачують у фінансових зловживаннях у Росії вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника "Польського театру в Москві".

13 грудня 2021 року Лавренчук на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що починає працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 грудня він вилетів із Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали на летовищі на запит російської сторони про екстрадицію. Відтоді митець перебуває у італійському слідчому ізоляторі.

Євген Лавренчук – український театральний режисер. У 16-річному віці він поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проєкти у різних театрах. Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за постановку опери "Травіата" Джузеппе Верді.