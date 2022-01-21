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Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії

РФ вважає, що блок має "повернутися до конфігурації 1997 року". 

Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Росія вимагає від НАТО вивести іноземні війська, техніку і озброєння з території Болгарії та Румунії, які є членами Альянсу з 2004 року.

Про це йдеться у відповіді на запити ЗМІ на сайті МЗС РФ.

На питання, що означає для Болгарії та Румунії вимога до НАТО повернутися до конфігурації 1997 року, у російському зовнішньополітичному відомстві відповіли: "Мова йде про вивід іноземних військ, техніки та озброєння та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на вказану дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія". 

Нагадаємо, що блок НАТО діє з 1949 року. Після 1997, про який говорить Росія, до Альянсу долучилися Угорщина, Польща і Чехія (в 1999), Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія, Естонія (2004), Албанія і Хорватія (2009), Чорногорія (2017) і Північна Македонія (2020). Таким чином вимоги Росії прибрати натівський контингент і озброєння можуть стосуватися 14 з 30 членів. 

При цьому в НАТО наголошують, що не збираються поступатися безпекою своїх європейських членів, і що Росія межує тільки з трьома країнами Альянсу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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