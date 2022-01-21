Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
ГоловнаСвіт

Канцлер Німеччини і премʼєр Британії обговорили ситуацію довкола кордонів України

Вони погоджуються, що Росія повинна нести масштабні витрати в разі нової агресії. 

Канцлер Німеччини і премʼєр Британії обговорили ситуацію довкола кордонів України
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорили ситуацію довкола України та узгодили позицію, що подальша російська військова агресія повинна бути припинена.

Про це пише Reuters із посиланням на речника уряду Німеччини. 

У телефонній розмові Шольца і Джонсона, що пройшла 20 січня, сторони погодили: для Росії повинно бути дуже зрозуміло, що вона нестиме значні витрати у випадку подальшої агресії.

Нагадаємо, учора до Берліна після візиту в Україну літав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він мав узгоджувати позицію щодо санкцій, які будуть застосовані проти Росії у випадку нового вторгнення. 

Президент США Джо Байден тим часом заявляв, що новим вторгнення буде вважатися будь-який перетин російських військ кордону України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також