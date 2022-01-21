Канцлер Німеччини і премʼєр Британії обговорили ситуацію довкола кордонів України

Вони погоджуються, що Росія повинна нести масштабні витрати в разі нової агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорили ситуацію довкола України та узгодили позицію, що подальша російська військова агресія повинна бути припинена.

Про це пише Reuters із посиланням на речника уряду Німеччини.

У телефонній розмові Шольца і Джонсона, що пройшла 20 січня, сторони погодили: для Росії повинно бути дуже зрозуміло, що вона нестиме значні витрати у випадку подальшої агресії.

Нагадаємо, учора до Берліна після візиту в Україну літав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він мав узгоджувати позицію щодо санкцій, які будуть застосовані проти Росії у випадку нового вторгнення.

Президент США Джо Байден тим часом заявляв, що новим вторгнення буде вважатися будь-який перетин російських військ кордону України.