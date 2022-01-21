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Джонсон: будь-яке вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії

Прем'єр-міністр Великобританії застеріг Москву від будь-якого подальшого вторгнення до України.

Джонсон: будь-яке вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.

Про це повідомляє Reuters.

Джонсон застеріг Москву від будь-якого подальшого вторгнення до України.

"Не сумнівайтеся, що якщо Росія здійснить будь-яке вторгнення в Україну, будь-якого масштабу, я думаю, що це стане катастрофою не лише для України, але й для Росії. Це стане катастрофою для світу", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що можливе вторгнення буде зустрінуто швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку США і союзників. Сполучені Штати розцінюватимуть як нове вторгнення будь-який перетин російськими військовими кордону України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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