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Денісова оголосила про намір відвідати Саакашвілі у лютому

Омбудсман також висловила своє занепокоєння станом здоров’я Саакашвілі.

Фото: Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має намір відвідати колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі наступного місяця.

Про це вона заявила під час зустрічі з депутатами парламенту Грузії.

"Розповіла про плани відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час мого візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл також звернулася до Міністра юстиції Грузії", - йдеться у повідомленні Офісу омбудсмана у Facebook.

Денісова також висловила своє занепокоєння станом здоров’я Саакашвілі.

Нагадаємо, вчора Денісова заявила, що Михайло Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації та що його стан постійно погіршується.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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