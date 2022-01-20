Денісова оголосила про намір відвідати Саакашвілі у лютому

Фото: Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має намір відвідати колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі наступного місяця.

Про це вона заявила під час зустрічі з депутатами парламенту Грузії.

"Розповіла про плани відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час мого візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл також звернулася до Міністра юстиції Грузії", - йдеться у повідомленні Офісу омбудсмана у Facebook.

Денісова також висловила своє занепокоєння станом здоров’я Саакашвілі.

Нагадаємо, вчора Денісова заявила, що Михайло Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації та що його стан постійно погіршується.