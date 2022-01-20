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Лукашенко призначив референдум щодо змін до Конституції Білорусі

Зміни викладені на 22 сторінках.

Лукашенко призначив референдум щодо змін до Конституції Білорусі
Фото: EPA/UPG

Референдум щодо внесення змін та доповнень до Конституції Білорусі призначено на 27 лютого.

Відповідний указ, що має 22 сторінки, Олександр Лукашенко підписав 20 січня.

На референдум висунуто таке питання: “Чи приймаєте Ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?”.

Серед іншого, передбачається, що обіймати посаду президента країни можна буде лише протягом двох 5-річних термінів. Кандидати у президенти мають протягом останніх 20 років перед виборами жити у Білорусі, не можуть мешкати за кордоном, мати дозвіл на проживання в іншій країні або інший документ, який надає іноземні пільги.

Президент, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді, отримує недоторканість. Він також не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв’язку під час виконання президентських повноважень.

До переліку можливих ініціаторів республіканського референдуму у Білорусі, крім президента і парламенту, пропонується також додати Всебілоруські народні збори.

Рішення референдуму має обов’язкову юридичну силу, воно набуває чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Нагадаємо, Лукашенко доручив підготувати проєкт нової Конституції після масових протестів у 2020 року, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах президента. За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а його конкурентка Світлана Тихановська - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.

Лукашенко вже був президентом п'ять термінів підряд, а легітимність нинішнього шостого терміну не визнається Європейським Союзом, США, Великобританією, Україною та низкою інших держав.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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