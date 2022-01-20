Парламент Молдови оголосив режим НС через погрози "Газпрому" відключити газ

Проблеми з оплатою газу можуть затягнутися на кілька місяців.

Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан у зв'язку з ситуацією в енергетиці, він діятиме протягом 60 днів.

Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, за це рішення в четвер проголосували 58 депутатів (всього у парламенті Молдови 101 депутат).

Напередодні російський "Газпром" попередив про намір відключити подачу газу в Молдову через несплату.

Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця, виступаючи в парламенті, пояснила, що режим НС відкриє можливості для ухвалення рішення, які дозволятимуть швидко забезпечувати населення газом, в тому числі відходячи від законодавчих обмежень.

Також влада зможе оптимізовувати споживання газу, ухвалювати рішення для прискореної закупівлі та постачання газу й інших ресурсів тощо.

"Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу з 20 січня, якщо "Молдовагаз" не заплатить за поточне постачання. За першу половину січня Молдова має заплатити 63 млн доларів, але "Молдовагазу" не вистачає 25 млн.

Віцепрем'єр Андрій Спину казав, що ситуація може повторитися в лютому і березні, тому НП вводять одразу на два місяці.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року в Молдові вже оголошували режим надзвичайної ситуації через дефіцит газу під час важких переговорів з "Газпромом" про новий контракт. У результаті сторонам вдалося погодити умови постачання газу до республіки на найближчі п'ять років.