Євросоюз, США, НАТО та ОБСЄ провели спільні переговори через дії Росії

Міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення цього питання на засіданні Ради ЄС в Брюсселі.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, держсекретар США Ентоні Блінкен, генсек НАТО Єнс Столтенберг і головуюча в ОБСЄ Польща вперше провели чотиристоронні переговори щодо багатосторонньої координації європейської безпеки

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на службу зовнішніх дій ЄС.

Зазначається, що перемовини відбулися в середу ввечері після нещодавніх обмінів думками між партнерами, зокрема з українською стороною та напередодні переговорів США та РФ.

"Вони обговорили військове нарощування Росії навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов’язані зі спробами Росії змінити умови безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність підтримувати фундаментальні принципи існуючої архітектури європейської безпеки, закріплені, зокрема, в ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Сторони підкреслили свою рішучість продовжувати інтенсивні консультації щодо визначення шляхів вирішення ситуації шляхом двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії та представлення сильного, чіткого та єдиного трансатлантичного фронту.

"Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на зустрічі в Бресті минулого тижня домовилися про подальше посилення координації зі Сполученими Штатами та НАТО, а також про посилення співробітництва Європейського Союзу в рамках ОБСЄ та попросили Жозепа Борреля координувати цю діяльність", - зазначили в Брюсселі.

Міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення цього питання на засіданні Ради ЄС в Брюсселі в понеділок. Боррель запросив Блінкена приєднатися до цієї зустрічі.

Після позапланового візиту до Києва та Берліна Блікен зустрінеться з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників відбудеться до кінця січня. "Нормандська четвірка" складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі. 7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

11 січня Зеленський зустрівся з зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату". Зазначимо, що на рівні глав держав "нормандська четвірка" не збиралася з грудня 2019 року. Перемовини відбувалися тільки на рівні радників та голів МЗС.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну. Державний департамент США припускає, що Росія може використати військові навчання в Білорусі для прикриття і атакувати Україну з півночі. Спільні військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість" відбудуться 10-20 лютого, але російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що його країна не збирається нападати на Україну.