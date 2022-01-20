Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Назарбаєв та імперія Путіна
Назарбаєв та імперія Путіна
Печерський райсуд назвав запобіжний захід Порошенкові. Хроніка
Печерський райсуд назвав запобіжний захід Порошенкові. Хроніка
ГоловнаСвіт

Байден вважає, що Путін не хоче повномасштабної війни

На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Байден вважає, що Путін не хоче повномасштабної війни
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну у Європі.

Про це Байден заявив у ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації.

"Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність", - сказав Байден.

Він зауважив, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Байден зазначив, що економіка Росії дуже залежна від продажу енергоносіїв на європейському ринку, тому розрив економічних зв’язків між РФ та Заходом буде дуже болючим для росіян.

За його словами, США підготували болючий пакет санкцій, який ніколи раніше не застосовувався щодо Росії. В разі вторгнення в Україну Росії доведеться зіткнутися із серйозним падінням економіки РФ та втратою своїх фінансових ресурсів, зокрема, російські банки не зможуть здійснювати міжнародні платежі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також