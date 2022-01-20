Байден вважає, що Путін не хоче повномасштабної війни

На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну у Європі.

Про це Байден заявив у ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації.

"Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність", - сказав Байден.

Він зауважив, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Байден зазначив, що економіка Росії дуже залежна від продажу енергоносіїв на європейському ринку, тому розрив економічних зв’язків між РФ та Заходом буде дуже болючим для росіян.

За його словами, США підготували болючий пакет санкцій, який ніколи раніше не застосовувався щодо Росії. В разі вторгнення в Україну Росії доведеться зіткнутися із серйозним падінням економіки РФ та втратою своїх фінансових ресурсів, зокрема, російські банки не зможуть здійснювати міжнародні платежі.